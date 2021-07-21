Круглый стол и встречи с известными актерами пройдут в медиацентре ПАИ в рамках фестиваля «Западные ворота»

Деловая программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдет в медиацентре Псковского агентства информации, сообщили «Псковской правде» организаторы фестиваля.

22 июля в 16:00 состоится круглый стол «Какие фильмы ждёт зритель». В мероприятии примут участие генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин, продюсер и сценарист Олег Урушев, кинопродюсер Вадим Быркин, режиссёр и сценарист Иван Болотников, редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская. Модератор - киновед Александр Поздняков.

23 июля в 11:00 в медиацентре запланирована встреча с продюсером Вадимом Быркиным и председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой. Участники, в том числе, обсудят фильм «Плакать нельзя», съёмки которого частично проводились в Псковской области.

В этот же день пройдут встречи с актрисой Светланой Немоляевой и актером Гошей Куценко.

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 22 по 24 июля. С полной программой можно познакомиться здесь.