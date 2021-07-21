Фильм польского режиссера покажут в рамках фестиваля «Западные ворота» в Пскове

Драматический фильм был снят по сценарию Матеуша Пацевича в 2019 году. Его мировая премьера состоялась 2 сентября 2019 года в «Дни Венеции» на 76-м Международном Венецианском кинофестивале, а в январе 2020 года кинокартина была номинирована на Оскар.

«Тело Христово» — это фильм о 20-летнем заключённом Даниэле, который пережил духовное перерождение. Молодой человек мечтает посвятить себя служению Богу, однако, этому препятствует судимость. Тогда Даниэль выдаёт себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего ксёндза в приходе небольшого провинциального городка с расколотой и разобщённой паствой. Благодаря своей искренности и неподдельной страсти молодой человек становится центром притяжения и умиротворения для местных жителей, но его прошлая жизнь заявляет о себе.

Фильм уже получил 10 наград на 44-м польском кинофестивале в Гдыне. В частности, Ян Комасы получил премию за лучшую режиссерскую работу, Матеуш Пацевич - за лучший сценарий, а Элиза Рыцембель - за лучшую женскую роль второго плана. Также картина получила премию журналистов, премию зрительских симпатий, премию «Хрустальная звезда» журнала Elle и премию радио Онет для Бартоша Белени.

Драму «Тело Христово» покажут 22 июля в 21:45. Билеты можно получить в кассе кинотеатра «Победа» перед сеансом.

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится с 22 по 24 июля в Пскове. Показы пройдут в Большом концертном зале Псковской филармонии, кинотеатре «Смена», кинотеатре «Победа», креативном пространстве «Лофт», отеле «Двор Подзноева», а также в палатах «Постникова». Вход - бесплатный, по пригласительным. С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.