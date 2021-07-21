Более 2,6 тысяч корпоративных клиентов из Новгородской и Псковской областей выбрали виртуальную телефонию от «Ростелекома»

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях подключил уже более 2,6 тысяч абонентов к виртуальной АТС «Ростелекома». Всего в России на сегодняшний день этой услугой компании, позволяющей организовать телефонию через интернет, пользуются уже 500 тысяч клиентов.

«Виртуальная АТС» (ВАТС) быстро подключается и не требует дополнительных затрат на оборудование: принимать звонки можно на SIP-телефон, мобильный телефон или компьютер. Номер не привязан к месту подключения и останется за клиентом даже при смене офиса. Многоканальная линия с гибкой маршрутизацией позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию на стационарные и мобильные телефоны, а с помощью персонального голосового меню клиенты всегда могут быстро связаться с нужным сотрудником. Также на базе сервиса можно организовать виртуальные контакт-центры.

Количество виртуальных контакт-центров, действующих на платформе ВАТС «Ростелекома» по всей стране, превысило 1 800, при этом общая численность операторов данных распределенных кол-центров — около 9 000.

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»:

«Услуги виртуальной телефонии от “Ростелекома” востребованы бизнесом разного масштаба, особенно в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы. Облачный сервис помогает нашим клиентам быстро развиваться, не тратя силы и средства на создание собственной IT-инфраструктуры».

Третий год подряд «Ростелеком» лидирует по числу компаний-клиентов виртуальной АТС согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Быстрый рост количества подключений к ВАТС эксперты связывают с ее развитым функционалом и широкими возможностями. Так, например, рост по количеству компаний-клиентов в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка «Ростелекома» увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020 году «Ростелеком» запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники и кол-трекинг.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

Узнать больше об услугах «Ростелекома» для бизнес-клиентов и подать заявку на подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.