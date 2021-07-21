Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Валерий Кузьмин: Авторы политических игрищ меньше всего думают о людях

21 июля 2021 года, 14:20

Авторы политических игрищ, сценарии которых разыгрывают сейчас на Украине, меньше всего думают о людях. Такое мнение высказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, комментируя полемику на тему отношений между Россией и Украиной, развернувшуюся вокруг статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

По мнению Валерия Кузьмина, в тексте речь идет о желании примирения, а никак не о желании преподнести какой-то урок другим странам.

«В своей статье президент говорит о том, что самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Но авторы политических игрищ, сценарии которых разыгрывают сейчас на Украине, меньше всего думают о людях. Для них статья стала поводом для разобщения», - считает Валерий Кузьмин.

Отметим, что власти Украины не увидели призывов к миру в статье Владимира Путина. Хотя речь в ней идет о том, что Россия уважает украинский народ, язык и традиции и понимает желание руководителей государства видеть свое государство свободным и процветающим. По словам Путина, Россия открыта для диалога с Украиной, готова идти навстречу и обсуждать даже самые непростые.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Плюсском районе введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Геральдический совет утвердил эскизы нагрудных знаков к двум почетным званиям Псковской области
Михаил Ведерников: 22-24 июля Псков становится городом кинематографа!
Премьера фильма «Золотые соседи» состоится в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Круглый стол и встречи с известными актерами пройдут в медиацентре ПАИ в рамках фестиваля «Западные ворота»
Фильм польского режиссера покажут в рамках фестиваля «Западные ворота» в Пскове
Арт-объектами могут стать конструкции, извлечённые в процессе ремонта водопровода в Пскове
Более 2,6 тысяч корпоративных клиентов из Новгородской и Псковской областей выбрали виртуальную телефонию от «Ростелекома»
22 короткометражных фильма вошли в программу кинофестиваля «Западные Ворота»

Комментарии

Авторизация
No comments
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Политика / Выборы
18 июля 12:22

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание
Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Политика
18 июня 11:41

Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Псковский политик прокомментировал встречу в Женеве
Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Политика
17 июня 15:08

Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Валерий Гарбузов рассказал, когда ждать результатов переговоров двух лидеров