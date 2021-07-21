Валерий Кузьмин: Авторы политических игрищ меньше всего думают о людях

Авторы политических игрищ, сценарии которых разыгрывают сейчас на Украине, меньше всего думают о людях. Такое мнение высказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, комментируя полемику на тему отношений между Россией и Украиной, развернувшуюся вокруг статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

По мнению Валерия Кузьмина, в тексте речь идет о желании примирения, а никак не о желании преподнести какой-то урок другим странам.

«В своей статье президент говорит о том, что самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. Но авторы политических игрищ, сценарии которых разыгрывают сейчас на Украине, меньше всего думают о людях. Для них статья стала поводом для разобщения», - считает Валерий Кузьмин.

Отметим, что власти Украины не увидели призывов к миру в статье Владимира Путина. Хотя речь в ней идет о том, что Россия уважает украинский народ, язык и традиции и понимает желание руководителей государства видеть свое государство свободным и процветающим. По словам Путина, Россия открыта для диалога с Украиной, готова идти навстречу и обсуждать даже самые непростые.