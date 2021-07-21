22 короткометражных фильма вошли в программу кинофестиваля «Западные Ворота»

Конкурс короткого метра состоится в рамках фестиваля впервые. В программе будут представлены фильмы «Немедийный» режиссера Алины Кикели, «Крыша», режиссера Александра Разбаша, «Па де де» режиссера Валентины Коровниковой, «Выход» режиссера Ивана Басова, «Все будет» режиссера Валеры Геладзе, «Поединок» режиссера Тимура Дубро, «На ощупь» режиссера Андря Буянова, «Аман Жол» режиссера Берика Шарова, «Экипаж 3.14.» режиссера Дениса Павлова, «Последний звонок» режиссера Вячеслава Беломестных, «Начальник» режиссера Романа Синицына, «Играй для каждого» режиссера Ивана Петухова, «Давай забудем о ладонях» режиссера Тима Березина, «Холодец» режиссера Алексея Марусова, «Бубен Верхнего мира» режиссера Сергея Година, «Киноляп» режиссера Сергея Целикова, «Бать, прости» режиссера Ильи Почкаева, «Синица в небе» режиссера Никиты Дорофеева, «Курчатов» режиссера Александра Королёва, «Коуч» режиссера Ксении Алексеевой, «Питерский Джус» режиссера Сергея Павлова и «Закон стоимости» режиссера Никиты Капцова.

Судить молодых кинематографистов будут кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, а также режиссер Иван Болотников.

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится с 22 по 24 июля в Пскове. Показы будут организованы в Большом концертном зале Псковской филармонии, кинотеатре «Смена», кинотеатре «Победа», креативном пространстве «Лофт», отеле «Двор Подзноева», в палатах «Постникова». Вход на мероприятия кинофестиваля будет бесплатным, по пригласительным. Полная программа здесь.