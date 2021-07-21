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Общество / Здоровье

Пункт вакцинации в «Акваполисе» в Пскове снова переедет

21 июля 2021 года, 13:59

Пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове переедет до конца недели, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

В настоящее время прививочный пункт располагается на подземной парковке, однако, это помещение не подходит для работы медиков. По словам Гаращенко, переговоры с руководством ТРК уже состоялись. Они обещали пересмотреть площадку до конца недели, а также организовать дополнительные посадочные места для желающих вакцинироваться.

Глава профильного комитета также отметила, что поступает много обращений из-за больших очередей в «Акваполисе». Для решения этой проблемы планируется привлечь дополнительные ресурсы, в частности вывести еще три медсестры и несколько администраторов из числа волонтеров и студентов университета. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:24 21.07.2021

В интернете имеется видео, как вологодский мужик, "народный судья", за пять минут закрыл в торговом центре такой прививочный центр, не помог даже охранник из еР.

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