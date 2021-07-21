21 июля перекрытия Ольгинского моста в Пскове не будет

Перекрытие Ольгинского моста и площади Ленина в Пскове вечером 21 июля отменено, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Закрыть мост для транспорта планировалось с 21:00. Однако, подрядчик оптимизировал организацию работ и справился с укладкой верхнего слоя асфальта на площади Ленина с ограничением движения по двум полосам. Участок заасфальтировали всего за одну ночную смену.

Ремонт объекта проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работу планируется завершить до 31 августа.