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Общество

Шесть стран примут участие в международном конкурсе фильмов на фестивале «Западные ворота»

21 июля 2021 года, 12:17

Шесть стран примут участие в международном конкурсе «Западные ворота», сообщили «Псковской правде» организаторы кинофестиваля.

Шесть стран примут участие в международном конкурсе фильмов на фестивале «Западные ворота»

Так, Россия представит на конкурсе кинокартину «Серебряные коньки». Режиссер – Михаил Локшин. Также зрителям покажут немецкий фильм «Голые звери» режиссера Melanie Waelde, шведскую мелодраму «Парк развлечений» режиссеров Бьёрна Стейна и Монсе Морлинда, польскую драму «Тело Христово» режиссера Яна Комаса, латвийский фильм «Елгава – 94» режиссера Яниса Абелэ, а также датский трилер «Сыны Дании» режиссера Улаа Салима.

Фильмы фестиваля будут оценивать и зрители, и профессиональное жюри. Так, в жюри вошли кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело и главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская. Возглавит жюри Алексей Учитель.

Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс короткометражных фильмов. Свои работы представят 22 молодых кинематографиста. В жюри короткометражного конкурса вошли кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, режиссер Иван Болотников.

II Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится с 22 по 24 июля в Пскове. Показы будут проходить в Большом концертном зале Псковской филармонии, кинотеатре «Смена», кинотеатре «Победа», креативном пространстве «Лофт», отеле «Двор Подзноева», а также в палатах «Постникова». 

Вход на все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове будет бесплатным. С программой можно ознакомиться здесь

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