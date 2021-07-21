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Общество / Здоровье

Более 166 млн рублей получит Псковская область на поддержку системы здравоохранения

21 июля 2021 года, 10:50

166 млн 461,4 тыс. рублей получит Псковская область на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте кабмина.

Всего в регионы направят 85 млрд рублей. Средства позволят медучреждениям, которые из-за коронавируса работают в условиях повышенной нагрузки, своевременно принимать пациентов с различными заболеваниями , а также обеспечить стационарное лечение.

«Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», — отметил Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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