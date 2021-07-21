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Общество / Здоровье

127 заболевших и 185 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки

21 июля 2021 года, 09:51

127 заболевших и 185 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки 20 июля. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В Великих Луках (всего 6 тыс. 949) выявили 31 ковидбольного, в Пскове (всего 15 тыс. 286) – 15. 14 случаев коронавируса диагностировали в Опочецком районе (всего 1 тыс. 44), 12 – в Плюсском (всего 733). В Псковском районе (всего 3 тыс. 488) заразились девять человек, в Порховском (всего 1307) и Бежаницком (всего 433) – по восемь, а в Невельском (всего 1 тыс. 597) – семь. По четыре случая COVID-19 зафиксировали в Великолукском (всего 956), Стругокрасненском (всего 483) и Пустошкинском (всего 429) районах, по три – в Островском (всего 2 тыс. 20), Новосокольническом (всего 1 тыс. 110) и Пушкиногорском (всего 488). Всего по одному инфицированному зафиксировали в Себежском (всего 707) и Куньинском (всего 380) районах.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 42 тыс. 556 жителей Псковской области. 35 тыс. 46 человек полностью излечились от этого заболевания.

Коронавирус унес жизни 528 человек. В частности, за минувшие сутки в ковидстатистику добавилось еще четыре жертвы. «Вирус продолжает уносить жизни людей. Единственный способ защитить себя – вакцинация», - заключил глава региона. 

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