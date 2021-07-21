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Общество / Здоровье

Более четырех тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

21 июля 2021 года, 09:16

20 июля первым компонентом вакцины от коронавируса привились 2 тыс. 113 жителей Псковской области, вторым – 2 тыс. 172. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Более четырех тысяч псковичей привились от коронавируса за сутки

Всего первую прививку сделали 115 тыс. 366 человек. Оба компонента уже получили 77 тыс. 265 жителей региона. Использовано 92,1% поступившей вакцины.

«Темпы вакцинации восстанавливаются», - подчеркнул глава региона и напомнил, что принятые партии вакцины распределены. В частности, 3 тысячи доз поступило в Великолукскую межрайонную больницу, 2 тыс. 800 доз – в Псковскую городскую поликлинику и 2 тыс. 350 – в Псковскую межрайонную больницу. В остальные районы направлено от 150 до 700 доз. 

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