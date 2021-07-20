Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Событие

Лазерное шоу смогут увидеть псковичи 21-27 июля

20 июля 2021 года, 22:12

С 21 по 27 июля в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» на территории Довмонтова города Псковского кремля псковичи смогут увидеть мультимедийное лазерное шоу, сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Лазерное шоу смогут увидеть псковичи 21-27 июля
Шоу посвящено 800-летию Александра Невского и приурочено ко Дню города Пскова. Оно напомнит о великих делах и победах князя.

21 и 24-27 июля показы шоу пройдут в 22:20 и в 23:00, 22 и 23 июля - в 23:00.

Вход на мероприятие свободный по пригласительным билетам. Их можно получить 21 июля в кассе Псковской областной филармонии. Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными).

Билеты, приобретенные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время.   

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скульптурную композицию «Князь Александр Невский с дружиной» для Самолвы презентуют СМИ 21 июля
Опубликована программа II Международного кинофестиваля «Западные ворота»
Алексей Учитель, Гоша Куценко и Светлана Немоляева приедут на псковский кинофестиваль
Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается
В 16 медучреждений Псковской области направлена новая партия вакцины от коронавируса
1,5 млрд рублей выделены Псковской области на поддержание сбалансированности бюджета
Вечером 21 июля закроют для машин площадь Ленина в Пскове
Около 30 часов без отдыха вели замену изношенных коммуникаций сотрудники Горводоканала в Пскове
В Единый день голосования особое внимание будет уделяться легитимности выборного процесса

Комментарии

Авторизация
No comments
Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти

Культура / Наследие
5 июля 13:00

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове очищают от копоти
Пять с плюсом

Культура
23 июня 18:25

Пять с плюсом

В Псков с гастролями приехал Астраханский драматический театр
Крест и любовь

Культура
21 июня 17:00

Крест и любовь

Петербургский художник передал в дар псковскому музею свою коллекцию