Лазерное шоу смогут увидеть псковичи 21-27 июля

С 21 по 27 июля в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» на территории Довмонтова города Псковского кремля псковичи смогут увидеть мультимедийное лазерное шоу, сообщили «Псковской правде» в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Шоу посвящено 800-летию Александра Невского и приурочено ко Дню города Пскова. Оно напомнит о великих делах и победах князя.

21 и 24-27 июля показы шоу пройдут в 22:20 и в 23:00, 22 и 23 июля - в 23:00.

Вход на мероприятие свободный по пригласительным билетам. Их можно получить 21 июля в кассе Псковской областной филармонии. Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными).

Билеты, приобретенные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время.