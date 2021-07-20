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Культура / Кино

Алексей Учитель, Гоша Куценко и Светлана Немоляева приедут на псковский кинофестиваль

20 июля 2021 года, 19:47

Известные деятели российского кинематографа приедут на II Международный кинофестиваль «Западные ворота», который состоится с 22 по 24 июля в Пскове.

Фильмы фестиваля будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли: кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская. В жюри короткометражного конкурса вошли: кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, режиссер Иван Болотников.

Также в Псков приедут известные кинематографисты Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Татьяна Колганова, Ольга Хохлова, Гоша Куценко, Олег Урушев, Евгений Айзикович, Павел Смирнов, Стас Мареев, Владимир Ярош, Илья Северов, Вадим Быркин, Светлана Чуйкина и другие.

МКФ «Западные ворота» призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждаться тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле.

Фестивальные показы состоятся на шести площадках: Большой концертный зал Псковской филармонии, кинотеатр «Смена», кинотеатр «Победа», креативное пространство «Лофт», отель «Двор Поздноева», палаты «Постникова». Показы во Дворе Поздноева и в палатах Постникова состоятся на открытом воздухе, а псковичи и гости Пскова получат возможность посмотреть кино на старинных фасадах города.

В конкурсной программе – шесть фильмов стран Ганзейского союза, в информационных программах – 44 фильма. 

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