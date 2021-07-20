В 16 медучреждений Псковской области направлена новая партия вакцины от коронавируса

Партия вакцины от коронавируса, которая поступила 19 июля в количестве 14 тыс. 100 доз, направлена в 16 медицинских учреждений Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Основная часть вакцины отправилась в Псков и Великие Луки. Так, Псковская городская поликлиника получила 2 тыс. 800 доз, межрайонная больница - 2 тыс. 350. Великолукскую межрайонную больницу ушли 3 тысячи доз, в клинику РЖД - 150.

По 700 доз препарата поставили в Порховскую и Пушкиногорскую больницы, 600 — в Островскую, 550 — в Невельскую, по 500 — Стругокрасненскую, Новосокольническую и Печорскую, 450 — в Опочецкую, 400 - в Бежаницкую, по 300 — в Гдовскую, Дедовичскую и Себежскую.

В ближайшее время ожидается поставка в регион ещё одной партии вакцины в количестве порядка 15 тысяч доз.