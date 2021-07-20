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Экономика

1,5 млрд рублей выделены Псковской области на поддержание сбалансированности бюджета

20 июля 2021 года, 17:09

1,5 млрд рублей выделило Правительство РФ Псковской области на поддержание сбалансированности бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Поддержку получат 55 регионов. В сумме им будет направлено 50 млрд рублей. Как отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 15 июля на эти цели в текущем году в федеральном бюджете заложены 100 млрд рублей.

Дополнительное финансирование позволит субъектам Федерации выполнить обязательства перед гражданами и реализовать социально значимые инициативы.

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