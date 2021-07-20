В Единый день голосования особое внимание будет уделяться легитимности выборного процесса, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в пресс-центре ПАИ.

По словам Игоря Сопова, в областном избиркоме состоялось мероприятие по наблюдениям на выборах. К представителям политических партий по ВКС обратилась председатель Избирательной комиссии РФ Элла Панфилова и объяснила, каким образом будет проходить наблюдение. «Ни у одной партии ни одного вопроса не возникло», - сказал он.

Игорь Сопов отметил, что в соцсетях много вопросов о том, как осуществить наблюдение в течение трех дней. «Говорят: трудно найти наблюдателей. Но у любой политической партии, представленной в областном Собрании муниципальных депутатов под сотню. Тут потенциал огромен», - сказал он.

По его словам, дополнительный серьезный инструмент — Общественная палата. «Это люди, которые не представляют политические партии. Они зарекомендовали себя отлично. К ним больше доверия. Они просто наблюдают, чтобы это было законно, не отстаивая интересы какой-то политической партии», - отметил председатель облизбиркома.

Игорь Сопов также отметил, что на избирательных участках в России примерно 40 тысяч камер будет установлено, чтобы можно было посмотреть каким образом проходит голосование. «Причем, устанавливаются две камеры. Также на избирательных участках два сейфа: для документации и для бюллетеней и сейф-пакетов, которые мы будем опечатывать и складывать в сейф под видеокамерами», - сказал он.

Сейф-пакет вскрыть так, чтобы это осталось незамеченным, невозможно. «Если у кого-то это получится, буду считать этого человека Коперфильдом», - сказал Игорь Сопов.

В Псковской области будет поставлено 208 камер в УИКах и 26 камер в ТИКах. «Момент приятия протокола, документации будет проходить под камеру. Кроме того, любой желающий может прийти в Информационный центр, который будет организован в Пскове на базе ресурсного центра команды-2018. Там будут 6 видео-экранов, на которые будут выводиться все комиссии», - сказал Игорь Сопов.

Также в массовом порядке будут присутствовать наблюдатели. «Наблюдателей и СМИ — неимоверное количество. Их больше, чем членов комиссий», - заверил председатель облизбиркома.

Также Игорь Сопов напомнил, что у Избирательной комиссии Псковской области за весь период голосования трехневногно в прошлом году — а там проходило 112 избирательных кампаний — было всего лишь шесть обоснованных жалоб по поводу проведения голосования. «Ни одна из этих жалоб не привела ни к отмене голосования, ни к перестановке сил среди политических партий», - подчеркнул он.