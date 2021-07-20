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Общество

Прохладная погода в Псковской области сохранится ещё три-четыре дня

20 июля 2021 года, 13:39

Прохладная погода сохранится в Псковской области ещё три-четыре дня. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Прохладная погода в Псковской области сохранится ещё три-четыре дня

По её словам, в этот период максимальные дневные температуры будут до +25 градусов, ночные - +7...+12, +8...+13 градусов. «Потом воздух будет постепенно прогреваться и до 25-26 июля будет достигать +25...+28 градусов тепла», - сказала Тала Нещадимова.

Затем температура воздуха снова будет понижаться, но начало августа прогнозируется тёплым.

Дождей в ближайшую неделю в Псковской области не ожидается, кратковременные осадки возможны лишь после 28 июля.

При этом, отметила Тала Нещадимова, вода в водоёмах начнёт остывать, но холодной не будет, поскольку успела хорошо прогреться за период аномальной жары. 

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