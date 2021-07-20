Шесть кандидатов подали документы на выборы в Госдуму и 512 — в Псковское областного Собрание. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в пресс-центре ПАИ.

По его словам, в Единый день голосования 19 сентября пройдет семь избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, глав Куньинского, Новосокольнического районов и заместить 5 вакантных мандатов на дополнительных выборах в городских поселениях «Новоржев», «Пустошка» и сельском поселении Торошинская волость. «Понятно, что на некоторых участках наши избиратели поручат большое количество бюллетеней», - отметил Игорь Сопов.

Председатель избиркома также сообщил, что, по состоянию на 20 июля, документы о выдвижении на выборы в Государственную Думу подали шесть кандидатов: Олег Брячак («Справедливая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Андрей Маковский («Новые люди»), Михаил Лебедик («Родина»), Артур Гайдук («Яблоко»).

«Выдвижение еще не закончено, поэтому мы ждем кандидатов, которые подойдут к нам с документами», - заметил он.

На выборы в Псковское областное Собрание 8 партиями выдвинуто 512 кандидатов. Из них 416 по единому списку кандидатов и 93 - по одномандатным избирательным округам. Количество партий, участвующих в выборах выросло. На данный момент в Псковской области списки кандидатов на выборы в областное Собрание подали 10 партий: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Яблоко», Коммунисты России, «Родина», Партия социальной защиты.

Также Игорь Сопов сообщил, что голосование пройдет в течение трех дней, потому что того требует эпидемиологическая ситуация. «Для нас важна безопасность избирателей и членов избирательных комиссий», - отметил он.