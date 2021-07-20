К сентябрю будет вакцинировано около 40% членов избирательных комиссий Псковской области

Около 40% членов избирательных комиссий Псковской области планируется вакцинировать к сентябрю. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

По его словам, вакцинация в избирательных комиссиях проходит, но это дело добровольное. «Мы никого не заставляем, но проводим разъяснительную работу. У некоторых людей есть противопоказания, кто-то недавно переболел», - пояснил он.

В целом же, прививочная компания идет, в избиркоме проработали варианты вакцинации группами. «Наиболее большая группа - город Псков. Организованной группой вакцинацию получили», - сказал он.

По словам Игоря Сопова, на сегодня прошли вакцинацию 31% членов избирательных комиссий Псковской области. «1695 человек у нас провакцинированы. Мы на отметку в 40% к сентябрю выйдем», - сказал он

Что касается наблюдателей, то это ответственность политических партий, которые их представляют. От наблюдателей не будут требовать сертификаты о вакцинации, но будут требовать соблюдение санитарных норм. «Маски, перчатки, социальная дистанция — никаких других моментов не должно быть», - отметил Игорь Сопов.