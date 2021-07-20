На шести площадках в Пскове пройдёт мероприятия кинофестиваля «Западные ворота»

На шести площадках в Пскове пройдут мероприятия II Международного кинофестиваля «Западные ворота», который состоится с 22 по 24 июля. Как сообщили «Псковской правде» организаторы, фестивальные показы будут организованы в Большом концертном зале псковской филармонии, кинотеатрах «Смена» и «Победа», креативном пространстве «Лофт», отеле «Двор Подзноева» и палатах Постникова. При этом на двух последних площадках мероприятия пройдут на открытом воздухе. Здесь у зрителей будет возможность посмотреть фильмы на фасадах старинных зданий.

Откроет фестиваль фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, поскольку в этом году исполняется 800 лет со дня рождения князя.

В конкурсную программу фестиваля вошли шесть фильмов стран Ганзейского союза, в информационные программы – 44 картины.

В международном конкурсе участвуют фильмы «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина (Россия), «Голые звери» режиссёра Melanie Waelde (Германия), «Парк развлечений» режиссёров Бьерн Стейн, Монс Морлинд (Швеция), «Тело Христово» режиссёр Ян Комаса (Польша), «Елгава 94» режиссёр Янис Абелэ (Латвия), «Сыны Дании» режиссёр Улаа Салим (Дания).

На закрытии фестиваля покажут фильм, который станет победителем конкурсной программы. Перед каждым просмотром фильмов основной программы зрители будут получать бланки, в которых смогут расставить свои оценки картинам. Сумма баллов определит победителя.

В этом году в рамках фестиваля впервые состоится конкурс короткометражных фильмов. В этой программе будут представлены работы молодых кинематографистов. Из 300 заявок отбор прошли 22 работы, победителей определит профессиональное жюри.

Будет на фестивале и программа детских фильмов. Там будут представлены шесть картин, лучшую из которых определят зрители.

Работы участников конкурсных программ также будет оценивать профессиональное жюри. В его состав вошли кинорежиссер Алексей Учитель, актёр Сергей Барковский, дирижёр и пианист Фабио Мастранджело, главный редактор интернет-портала «Профисинема» Нина Ромодановская. Короткометражные фильмы оценят кинорежиссер Илья Северов, актёр и режиссёр Андрей Носков, режиссёр Иван Болотников.

На фестиваль в Псков приедут Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Татьяна Колганова, Ольга Хохлова, Гоша Куценко, Олег Урушев, Евгений Айзикович, Павел Смирнов, Стас Мареев, Владимир Ярош, Илья Северов, Вадим Быркин, Светлана Чуйкина и другие.

По итогам конкурсных программ будут вручены главный приз – за лучший фильм (присуждается по итогам зрительского голосования), специальные призы жюри (присуждается членами жюри), приз зрительских симпатий за лучший детский фильм (присуждается по итогам голосования юных зрителей) и приз за лучший короткометражный фильм (присуждается жюри).

Вход на все события фестиваля будет бесплатным, однако, количество мест ограничено. В этой связи зрителям необходимо заранее получить пригласительные билеты.

Фестиваль «Западные ворота» проводится в Пскове во второй раз. Он призван укрепить международные связи и контакты, привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и псковской земле.