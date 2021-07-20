Псковский губернатор: Замедление распространения коронавируса не отразилось на загруженности коек

Замедление распространения коронавирусом пока не отразилось на загруженности коечного фонда, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что в межучреждениях заняты порядка 75% коек для ковидбольных.

19 июля в регионе добавились 125 заражённых, в том числе 25 — в Пскове (всего 15 тыс. 271), 17 - в Великих Луках (всего 6 тыс. 918), 11 - в Опочецком районе (всего 1 тыс. 30), 10 - в Плюсском (всего 721). Восемь новых случаев зарегистрировали в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 107), семь — в Усвятском (всего 287), по шесть — в Невельском (всего 1 тыс. 590), Гдовском (всего 690), Пустошкинском (всего 425), Куньинском (всего 379) и Дновском (всего 348), пять — в Псковском районе (всего 3 тыс. 479). По четыре человека заболели в Островском (всего 2 тыс. 17) и Себежском (всего 706) районах, два — в Печорском (всего 763), по одному — в Великолукском (всего 952) и Бежаницком (всего 425) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирус выявили у 42 тыс. 429 человек, из них уже выздоровели 34 тыс. 861, в том числе 11 за минувшие сутки. Также зарегистрированы 524 смерти от этого заболевания.