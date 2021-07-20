Более 3 тысяч жителей Псковской области за сутки привились от коронавируса

За минувшие сутки, 19 июля, вакцинацию от коронавируса прошли более 3 тысяч жителей Псковской области: 1 тыс. 666 человек сделали первую прививку, 1 тыс. 547 — вторую. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Всего первым компонентом вакцины уже привиты 113 тыс. 253 псковичей, из них вторым - 75 тыс. 93.

На данный момент поступившие в регион препараты использованы на 95,3%. За последние два несколько дней Псковская область получила сразу две партии вакцины — 6 тысяч доз 18 июля и 14 тысяч 100 — 19 июля. Ожидается поставка ещё порядка 15 тысяч доз препаратов в ближайшее время.