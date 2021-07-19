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Экономика

Михаил Ведерников о деятельности энергетиков в Псковской области: Нас такая работа не устраивает

19 июля 2021 года, 20:14

«Нас такая работа не устраивает», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников о деятельности компании «Россети Северо-Запада» на территории региона. На своей странице в Instagram Михаил Ведерников сообщил о проведенном совещании с гендиректором сетевой компании Артёмом Пидником, на котором были рассмотрены проблемные вопросы сферы электроснабжения региона.

По словам главы региона, «последствия непогоды в Псковской области регулярно выходят за все разумные границы». Он напомнил, что в новогодние праздники у нас остались без света порядка 20 тысяч человек одновременно, в мае – 3 тысячи, в июне – почти 30 тысяч. «В природный катаклизм превращается любая непогода. Даже кратковременные грозы на этой неделе привели к тому, что без света остались более 4,5 тыс человек», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что жителей области больше всего возмущают сроки восстановительных работ. «Остаться в деревне на 12 дней без электричества, с пропавшими продуктами, разряженными телефонами, со сложностями в подаче воды – это ситуация не из приятных», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил о договоренностях с компанией о том, что она «вплотную возьмётся за модернизацию энергосетевого комплекса региона». «При этом «Россети» по-прежнему ограничиваются плановой работой и лишь незначительно расширили программу по наиболее уязвимым участкам. Крайне неэффективной остается и обратная связь сетевой компании с жителями», - подчеркнул он.

По словам губернатора, руководство компании с августа организует в регионе учения, в рамках которых будет расчищено 950 га трасс, заменены 1,7 тыс. опор и провода на протяжении около 100 км. «Обсудили варианты корректировки мероприятий инвестиционной программы «Россети Северо-Запада», а также меры для повышения надежности комплекса. Целевая программа модернизации электросетевого комплекса региона сейчас находится на согласовании в Минэнерго РФ», - сообщил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
23:33 19.07.2021

Конечно не устраивает такая работа. Общедомовые приборы учёта по э/э переустанавливали недавно, в жару, с утра до вечера, морозильники стали размораживаться и в холодильниках продукты портиться. А объявление появилось накануне. Больше перекуры у них были, чем работа ,по времени.

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