Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Служебные проверки начались в Пскове в связи с задержкой в подаче воды

19 июля 2021 года, 17:54

В связи с задержкой в восстановлении водоснабжения после ремонта сетей в Пскове начаты служебные проверки. Об этом глава администрации города Александр Братчиков уведомил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пишет официальный Телеграм-канал региона.

Итоги проверок будут озвучены на совещании в администрации Псковской области. Оно намечено на конец недели.

В Пскове в минувшую субботу проводились масштабные ремонтные работы на системе водоснабжения. В этой связи подача воды была остановлена в 0:00 17 июля. Возобновить её планировалось через сутки.

По заверению директора Горводоканала Константина Болотина, запускать систему начали действительно в 0:00 18 июля, однако, в процессе произошли семь аварий.

На утро 19 июля оставались без холодной воды 12 домов, без горячей — порядка 10-15% жилого фонда. Однако, в этих случаях решить проблему должны быть управляющие компании путём развоздушивания системы. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

14 100 доз вакцины «Cпутник-V» прибыло в Псков
Возможность привлечения на строительство социального городка под Псковом дополнительных рабочих обсудили на совещании
Михаил Ведерников о деятельности энергетиков в Псковской области: Нас такая работа не устраивает
В «Газпром межрегионгаз Псков» поступило около 180 заявок от жителей Псковской области на подключение к газу
Псковский фермер Виктор Баранов стал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
Более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса готовят в Москве к отгрузке в Псковскую область
Как сделать дешевый кондиционер своими руками, рассказали псковичи
53% плана по заготовке кормов уже выполнили псковские сельхозпредприятия
Псковский врач рекомендует с осторожностью использовать в жару кондиционеры

Комментарии

Авторизация
No comments
Служебные проверки начались в Пскове в связи с задержкой в подаче воды

Общество / Коммуналка
19 июля 17:59

Служебные проверки начались в Пскове в связи с задержкой в подаче воды
Тяжелая голова

Общество / Здоровье
19 июля 12:36

Тяжелая голова

Только ли дело в жаре?
День без воды

Общество
16 июля 14:54

День без воды

Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения