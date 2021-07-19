Служебные проверки начались в Пскове в связи с задержкой в подаче воды

В связи с задержкой в восстановлении водоснабжения после ремонта сетей в Пскове начаты служебные проверки. Об этом глава администрации города Александр Братчиков уведомил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пишет официальный Телеграм-канал региона.

Итоги проверок будут озвучены на совещании в администрации Псковской области. Оно намечено на конец недели.

В Пскове в минувшую субботу проводились масштабные ремонтные работы на системе водоснабжения. В этой связи подача воды была остановлена в 0:00 17 июля. Возобновить её планировалось через сутки.

По заверению директора Горводоканала Константина Болотина, запускать систему начали действительно в 0:00 18 июля, однако, в процессе произошли семь аварий.

На утро 19 июля оставались без холодной воды 12 домов, без горячей — порядка 10-15% жилого фонда. Однако, в этих случаях решить проблему должны быть управляющие компании путём развоздушивания системы.