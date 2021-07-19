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Общество / Здоровье

Более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса готовят в Москве к отгрузке в Псковскую область

19 июля 2021 года, 16:54

В Москве к отгрузке в Псковскую область готовят более 14 тысяч доз вакцины «ГамКовидВак», прибудет она в ближайшие дни. Об этом доложила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса готовят в Москве к отгрузке в Псковскую область

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что в выходные пришла очередная партия препарата, а также добавил, что он договорился с руководством Министерства здравоохранения о поставке в регион ещё около 15 тысяч доз, помимо тех партий, что уже пришли и поступят в ближайшее время.

Марина Гаращенко отметила, что та партия вакцины, которая пришла 18 июля, была оперативно распределена во все без исключения медицинские организации, чтобы все пункты вакцинации могли приступить к работе. Однако, большая часть препаратов была направлена в Псковскую городскую поликлинику, Псковскую и Великолукскую межрайонные больницы. Такое решение было принято на основе анализа обращений, который показал, где имеется наибольшая потребность в вакцине.

Председатель комитета заявила, что спрос на вакцинацию сейчас колоссальный и назвала лидеров прививочной кампании. Это Псковский, Палкинский, Пушкиногорский районы.

Михаил Ведерников уточнил, нет ли сбоев при внесении в федеральные базы данных о привитых псковичах. Марина Гаращенко заверила, что сбоев нет. «Мы полностью урегулировали работу по внесению данных на обе федеральные платформы», — сказала она.

Губернатор поручил наращивать темпы прививочной кампании. «Мы можем обеспечить рост и прививать до 3 тыс человек ежесуточно», — ответила Марина Гаращенко. Она добавила, что 19 июля новый пункт вакцинации открывается в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка «Простория». Это крупная площадка, на которой планируется вакцинировать организованные трудовые коллективы, хотя и в частном порядке там прививку можно будет получить.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость соблюдения в местах вакцинации противовирусных ограничений.

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Комментарии

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Бабулечка
17:23 19.07.2021

Политики боятся когда раскроется правда о ковиде и вакцинах.

Бабулечка
17:26 19.07.2021

Врут, обманывают и Богу молятся.

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