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Общество

Как сделать дешевый кондиционер своими руками, рассказали псковичи

19 июля 2021 года, 16:15

Псковичи поделились своими способами спасения от жары, сообщает «АиФ-Псков».

Как отмечает издание, жители города используют самые различные способы, чтобы не перегреться: поход в душ пять-десять раз в день, поездки на речку и озеро, занавешивание окон фольгой или теплоотражающими шторками для авто из фикс-прайса и даже посещение продуктовых магазинов.

«Если позволяет время, спасаюсь от домашней духоты походом в магазин. Большинство продуктовых и не только продуктовых магазинов в Пскове оснащено кондиционерами. Поэтому иногда иду делать покупки днем, когда особенно жарко»,- рассказала псковичка Алина.

«Совет, который работал в Турции при сломавшемся кондиционере - мочить простыню, в нее заворачиваться и засыпать, пока она высыхает», - рассказала Виктория.

Псковичку Елену в жару спасают вентилятор и пульверизатор. «С пульверизатором я дома, на прогулке и в машине (сломался кондей) - на светофорах пока стою, оборачиваюсь и опрыскиваю сидящих сзади детей. А лучшее, конечно, это озеро - ездим по вечерам купаться. Спим только под вентилятором и с открытым настежь окном», - рассказала она.

«Спасает при тепловом ударе: полотенце под холодную воду и на плечи. Бегом после работы в речку. Собаки живут (сами выбрали) плитку в ванной и туалете», - рассказала о своих способах спасения от жары Наталья.

А еще псковичи поделились способом, как из подручных средств сделать кондиционер: «Бутылки с водой из морозилки. Заморожены в лед. Ставишь перед вентилятором, и он начинает гонять воздух чуть прохладнее».

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