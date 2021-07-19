53% плана по заготовке кормов уже выполнили псковские сельхозпредприятия

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области по данным на 19 июля выполнили план по заготовке кормов на 53%. На одну условную голову скота запасено 12,8 центнера кормоединиц, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В прошлом году к этой же дате было заготовлено 12,5 центнера кормоединиц на условную голову скота.

В частности, убрано 22,1 тыс. тонн или 64% сена от плана, 101,7 тыс. тонн сенажа, что составляет 70% от плана. Пока только на 24% выполнен план по силосной массе, её заготовлено 59,1 тыс. тонн.

Лидером по выполнению плана по заготовке кормов пока является Стругокрасненкий район, где уже на 15% превысили намеченый показатель. Здесь убрали по 15,6 центнера кормоединиц на условную голову скота.

Псковский район план выполнил на 91% с показателем 21,7 центнера кормоединиц на условную голову скота. В Себежский районе заготовлено 90% кормов (по 21,7 центнера кормоединиц на условную голову скота), Великолукский район — 76% (по 16,2 центнера кормоединиц), в Опочецком — 85% (по 15,8 центнера кормоединиц).