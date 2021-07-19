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Общество

Псковский врач рекомендует с осторожностью использовать в жару кондиционеры

19 июля 2021 года, 15:47

Медики рекомендуют с осторожностью использовать в жару кондиционеры, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой главного врача научно-практического медицинского центра «Профессор», к.м.н. Елену Аверьянову.

По ее словам, кондиционер на максимальной мощности не только охладит воздух вокруг, но и очень неблагоприятно может воздействовать на почки. «Температура воздуха в помещении или автомобиле должна быть не ниже 18С»,- отметила она.

Также, по словам Елены Аверьяновой, следует избегать замороженных продуктов и очень холодных напитков из-за риска развития острого тонзиллита с связи с резким перепадом температур.

В целом же, чтобы жара не принесла неприятностей, нужно соблюдать простые правила: не д опускать длительного нахождения на солнце, принимать прохладный душ два раза в сутки, сократить физические нагрузки. Кроме того, врач рекомендует, по возможности, устроить сиесту - послеобеденный отдых.

Елена Аверьянова также советует носить свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов, желательно с длинным рукавом и следить за питанием и питьевым режимом:

«Уменьшить количество калорий, особенно за счет жиров и углеводов, чтобы не увеличивать нагрузку на печень и почки, перейти на молочно-растительную диету. Пить не менее двух литров воды (при отсутствии медицинских противопоказаний), включая 4-6 чашек зеленого чая. Сладкая газировка и кондитерские изделия только усилят жажду, так что нужно оставить их на более прохладное время года», - рассказала она.

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