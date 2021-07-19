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Общество / Здоровье

Монахи из других монастырей, возможно, выйдут на дежурство в псковскую инфекционную больницу

19 июля 2021 года, 15:10

По примеру монахов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, возможно, насельники других обителей выйдут на дежурство в Псковскую областную инфекционную больницу. К такому выводу пришли ведущие программы «Псковский телеграм», свежий выпуск которой вышел на сайте Псковского агентства информации 16 июля.

Монахи из других монастырей, возможно, выйдут на дежурство в псковскую инфекционную больницу

С 14 июля по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона монахи Псково-Печорского монастыря вышли на дежурство в «красную зону» инфекционной больницы в Пскове. Они выполняют обязанности санитаров, а также выполняют просьбы пациентов о причастии или исповеди.

Ежедневно в больнице работают по 4-5 монахов. Их смена длится 8 часов.

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