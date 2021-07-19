Монахи из других монастырей, возможно, выйдут на дежурство в псковскую инфекционную больницу

По примеру монахов Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, возможно, насельники других обителей выйдут на дежурство в Псковскую областную инфекционную больницу. К такому выводу пришли ведущие программы «Псковский телеграм» , свежий выпуск которой вышел на сайте Псковского агентства информации 16 июля.

С 14 июля по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона монахи Псково-Печорского монастыря вышли на дежурство в «красную зону» инфекционной больницы в Пскове. Они выполняют обязанности санитаров, а также выполняют просьбы пациентов о причастии или исповеди.

Ежедневно в больнице работают по 4-5 монахов. Их смена длится 8 часов.