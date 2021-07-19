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Общество

По итогам конкурса «Регион добрых дел» Псковской области выделены почти 9 млн рублей

19 июля 2021 года, 14:04

По итогам всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» Псковская область набрала 121,4 балла и получила грантовую поддержку в 8,6 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для участия во всероссийском этапе в были поданы 15 заявок. Областная конкурсная комиссия отобрала шесть проектов, которые касались экологического волонтерства, повышения уровня медицинской грамотности, пропаганды здорового образа жизни, профориентации школьников, развития внутреннего культурно-познавательного туризма, популяризации движения «Волонтеры серебряного возраста».

Грантовые средства регион сможет направить на развитие системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, на поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи, оператором — «Роспатриотцентр».

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