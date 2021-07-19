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Общество / Здоровье

Почти 74 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от коронавируса

19 июля 2021 года, 13:33

73 тысячи 546 жителей Псковской области полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников. Число тех, кто сделал первую прививку выросло до 111 тыс. 587.

За минувшие сутки, 18 июля, первый компонент вакцины получили 358 жителей региона, второй — 540.

Вакцина, поступившая в регион израсходована на 94,2%. Однако, 18 июля область получила новую партию препарата «Спутник V». «Работает над скорейшим прибытием следующей», - отметил губернатор. 

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