Почти 74 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от коронавируса

73 тысячи 546 жителей Псковской области полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников. Число тех, кто сделал первую прививку выросло до 111 тыс. 587.

За минувшие сутки, 18 июля, первый компонент вакцины получили 358 жителей региона, второй — 540.

Вакцина, поступившая в регион израсходована на 94,2%. Однако, 18 июля область получила новую партию препарата «Спутник V». «Работает над скорейшим прибытием следующей», - отметил губернатор.