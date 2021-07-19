Интересная борьба прогнозируется на выборах в Псковское облсобрания по 13-ому округу

Яркой и интересной может оказаться борьба на выборах в Псковское областное Собрание по округу №13, в которых входят Невельский, Себежский, Пустошкинский районы, считают ведущие программы «Псковский телеграм».

В свежем выпуске, который вышел на сайте Псковского агентства информации, отмечалось, что по 13-ому округу в депутаты выдвинулись лидер регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов и представитель ЛДПР Алексей Харлашин. При этом оба они уже участвовали в выборах главы Себежского района в сентябре 2020 года. Тогда по заявлению Игоря Романова суд снял с предвыборной гонки Алексея Харлашина. Случившееся прокомментировал даже лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ведущие программы не исключают, что на выборах в областное Собрание Игорь Романов снова может попытаться отстранить конкурента, а также предполагают, что и Алексей Харлашин захочет взять реванш.