Подать воду в дома псковичей в срок не позволили семь аварий

Подать воду в дома в Пскове в срок не позволили аварии, всего их случилось около семи. Об этом сообщил директор Горводоканала Константин Болотин на оперативном совещании у главы администрации города Александра Братчикова 19 июля, пишет Псковское агентство информации.

Константин Болотин отметил, что все плановые работы, для проведения которых с 0:00 17 июля на сутки отключалось водоснабжение, были завершены к 20:00 17 июля. Подачу воды предприятие фактически начало в 0:00 18 июля, однако, произошла авария.

В настоящее время, как уверяет директор водоканала, проблемы остались в насосах внутри домов, их должны перезапустить управляющие компании. Холодной воды нет в 12 домах города.

Как доложил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов, горячей воды нет пока в 10-15% домах, там необходимо, чтобы управляющие кампании развоздушили систему. «У нас весь оперативный персонал с 00:00 18 июля был в работе. В 17:00 все источники работали, подавали теплоноситель. По мере поступления и обеспечения давления, мы запускали оставшиеся тепловые центры», - рассказал директор теплосетей.

На заседании также отмечалось, что следующий масштабный ремонт в системе водоснабжения Пскова будет не ранее, чем через 10 лет.