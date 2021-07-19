Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Подать воду в дома псковичей в срок не позволили семь аварий

19 июля 2021 года, 11:56

Подать воду в дома в Пскове в срок не позволили аварии, всего их случилось около семи. Об этом сообщил директор Горводоканала Константин Болотин на оперативном совещании у главы администрации города Александра Братчикова 19 июля, пишет Псковское агентство информации.

Константин Болотин отметил, что все плановые работы, для проведения которых с 0:00 17 июля на сутки отключалось водоснабжение, были завершены к 20:00 17 июля. Подачу воды предприятие фактически начало в 0:00 18 июля, однако, произошла авария.

В настоящее время, как уверяет директор водоканала, проблемы остались в насосах внутри домов, их должны перезапустить управляющие компании. Холодной воды нет в 12 домах города.

Как доложил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов, горячей воды нет пока в 10-15% домах, там необходимо, чтобы управляющие кампании развоздушили систему. «У нас весь оперативный персонал с 00:00 18 июля был в работе. В 17:00 все источники работали, подавали теплоноситель. По мере поступления и обеспечения давления, мы запускали оставшиеся тепловые центры», - рассказал директор теплосетей.

На заседании также отмечалось, что следующий масштабный ремонт в системе водоснабжения Пскова будет не ранее, чем через 10 лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса готовят в Москве к отгрузке в Псковскую область
Как сделать дешевый кондиционер своими руками, рассказали псковичи
53% плана по заготовке кормов уже выполнили псковские сельхозпредприятия
Псковский врач рекомендует с осторожностью использовать в жару кондиционеры
Монахи из других монастырей, возможно, выйдут на дежурство в псковскую инфекционную больницу
По итогам конкурса «Регион добрых дел» Псковской области выделены почти 9 млн рублей
Почти 74 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от коронавируса
Интересная борьба прогнозируется на выборах в Псковское облсобрания по 13-ому округу
Без холодной воды в Пскове остаются 12 домов, без горячей — около 15%

Комментарии

Авторизация
No comments
Тяжелая голова

Общество / Здоровье
19 июля 12:36

Тяжелая голова

Только ли дело в жаре?
День без воды

Общество
16 июля 14:54

День без воды

Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения
Горло под угрозой

Общество
16 июля 13:09

Горло под угрозой