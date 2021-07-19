Без холодной воды в Пскове остаются 12 домов, без горячей — около 15%

На утро 29 июля в Пскове без холодной воды остаются 12 домов, а без горячей — 10-15%. Об этом шла речь на оперативном совещании у главы администрации города Александра Братчикова 19 июля, пишет Псковское агентство информации.

С 17 июля в Пскове было отключено водоснабжение для проведения ремонтных работ и замены оборудования. Включить его планировалось в 0:00 18 июля.

Как отметил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Антон Ляугминас, вечером 18 июля без воды оставались 24-26 домов.

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов добавил, что горячей воды на вчерашний вечер не было примерно в половине домов. При этом он обратил внимание, что подача горячей воды ведётся во все центральные тепловые центры, чтобы она пришла в дома, управляющим компаниям нужно развоздушить системы.

Александр Братчиков поставил задачу полностью наладить холодное и горячее водоснабжение в домах Пскова в течение часа. «Соответствующие давление должно быть в системе, чтобы люди могли пользоваться в нормальном, стабильном режиме как они привыкли», - заявил он.