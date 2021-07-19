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Общество

В Псковской области похолодало до +26 градусов

19 июля 2021 года, 10:10

В Псковской области закончилась аномальная жара и 19 июля ожидается от +21 до +26 градусов днём и от +8 до +13 ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Псковской области похолодало до +26 градусов

В Пскове будет от 23 до 25 градусов тепла днём и от 11 до 13 ночь. В Великих Луках в дневные часы воздух прогреется до +24...+26 градусов, ночью прогнозируется от +10 до +12.

В целом погода будет облачной, без существенных осадков. Ветер обещают умеренный западных направлений. 

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