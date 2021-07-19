Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

На 10% снизилась динамика распространения коронавируса в Псковской области

19 июля 2021 года, 09:27

В Псковской области за минувшую неделю в сравнении с предыдущей динамика распространения коронавируса снизилась на 10%, но по-прежнему остаётся крайне высокой. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

С начала пандемии в регионе выявили 42 тыс. 304 случая коронавируса, в том числе 125 за минувшие сутки, 18 июля. 

49 человек заразились в Пскове (всего 15 тыс. 246), 19 — в Великих Луках (всего 6 тыс. 901), 10 — в Псковском районе (всего 3 тыс. 474). В Невельском районе заболели семь жителей (всего 1 тыс. 584), в Себежском (всего 702) и Пушкиногорском (всего 485) — по шесть, в Опочецком (всего 1 тыс. 19) и Великолукском (всего 951) — по пять, в Пыталовском (всего 532) — четыре. По три новых случая коронавируса выявили в Дедовичском (всего 927), Печорском (всего 761) и Усвятском (всего 280) районах, два — в Дновском районе (всего 342), по одному — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 99), Палкинском (всего 450) и Красногородском (всего 271) районах.

Выписали из медучреждений региона 18 июля 21 пациента, перенёсшего коронавируса. Всего вылечены уже 34 тыс. 850 человек. Умер от этого заболевания 521 пскович. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса готовят в Москве к отгрузке в Псковскую область
Как сделать дешевый кондиционер своими руками, рассказали псковичи
53% плана по заготовке кормов уже выполнили псковские сельхозпредприятия
Псковский врач рекомендует с осторожностью использовать в жару кондиционеры
Монахи из других монастырей, возможно, выйдут на дежурство в псковскую инфекционную больницу
По итогам конкурса «Регион добрых дел» Псковской области выделены почти 9 млн рублей
Почти 74 тысячи псковичей прошли курс вакцинации от коронавируса
Интересная борьба прогнозируется на выборах в Псковское облсобрания по 13-ому округу
Подать воду в дома псковичей в срок не позволили семь аварий

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Тяжелая голова

Общество / Здоровье
19 июля 12:36

Тяжелая голова

Только ли дело в жаре?
День без воды

Общество
16 июля 14:54

День без воды

Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения
Горло под угрозой

Общество
16 июля 13:09

Горло под угрозой