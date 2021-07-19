На 10% снизилась динамика распространения коронавируса в Псковской области

В Псковской области за минувшую неделю в сравнении с предыдущей динамика распространения коронавируса снизилась на 10%, но по-прежнему остаётся крайне высокой. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

С начала пандемии в регионе выявили 42 тыс. 304 случая коронавируса, в том числе 125 за минувшие сутки, 18 июля.

49 человек заразились в Пскове (всего 15 тыс. 246), 19 — в Великих Луках (всего 6 тыс. 901), 10 — в Псковском районе (всего 3 тыс. 474). В Невельском районе заболели семь жителей (всего 1 тыс. 584), в Себежском (всего 702) и Пушкиногорском (всего 485) — по шесть, в Опочецком (всего 1 тыс. 19) и Великолукском (всего 951) — по пять, в Пыталовском (всего 532) — четыре. По три новых случая коронавируса выявили в Дедовичском (всего 927), Печорском (всего 761) и Усвятском (всего 280) районах, два — в Дновском районе (всего 342), по одному — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 99), Палкинском (всего 450) и Красногородском (всего 271) районах.

Выписали из медучреждений региона 18 июля 21 пациента, перенёсшего коронавируса. Всего вылечены уже 34 тыс. 850 человек. Умер от этого заболевания 521 пскович.