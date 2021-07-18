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Экономика / ЖКХ

Глава администрации Пскова: Водоснабжение в городе восстановлено

18 июля 2021 года, 15:00

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что водоснабжение в городе восстановлено. Об этом она написал на своей странице в соцсети Instagram.

«К сожалению, вода поступила ещё не во все дома в связи с локальными авариями на местах после запуска (например, район «Империала», улицы Шестака, Западная, 13-й микрорайон). Бригады уже работают над ликвидацией», – добавил он.

«Благодарю вас за обратную связь и прошу ещё немного запастись терпением. Разбор полётов будет обязательно проведён», – резюмировал Александр Братчиков.

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