Глава администрации Пскова: Водоснабжение в городе восстановлено

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что водоснабжение в городе восстановлено. Об этом она написал на своей странице в соцсети Instagram.

«К сожалению, вода поступила ещё не во все дома в связи с локальными авариями на местах после запуска (например, район «Империала», улицы Шестака, Западная, 13-й микрорайон). Бригады уже работают над ликвидацией», – добавил он.

«Благодарю вас за обратную связь и прошу ещё немного запастись терпением. Разбор полётов будет обязательно проведён», – резюмировал Александр Братчиков.