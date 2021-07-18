Горячая вода в Пскове появится после 17:00

Горячая вода в домах Пскова появится после 17:00 18 июля, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети».

Как пояснили представители предприятия, растопить все городские котельные удастся после того, как поднимется давление в сетях. После этого потребуется ещё несколько часов, чтобы температура теплоносителя достигла 60 градусов. Затем предстоит открыть все центральные тепловые подстанции.

«По самым смелым подсчётам, горячая вода появится у вас не раньше 17:00, но здесь мы не сможем ничего поделать, ведь таковы особенности технологического процесса», – пояснили в Теплосетях.