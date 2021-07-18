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Общество

Глава Пскова извинилась перед горожанами за сбой в водоснабжении

18 июля 2021 года, 12:57

Глава Пскова Елена Полонская извинилась перед горожанами за сбой в водоснабжении, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Дорогие псковичи! От себя лично, от лица городских властей приношу извинения за доставленные неудобства! - обратилась она к жителям города. - За последнее время на нашу долю выпало немало испытаний, но я уверена, что мы справимся со всем. Главное - продолжать оставаться людьми и поддерживать друг друга. Понимаю, что все сейчас находятся на пределе, но негативом ситуацию не решить. Все силы уже брошены на восстановление системы, вода уже подается и идет в квартиры псковичей. Это далеко не простой процесс, но совсем скоро все решится»,

Напомним, отключить воду в связи с ремонтом и заменой оборудования на сооружениях, сетях водоснабжения и водоотведения в Пскове должны были с 00:00 17 июля по 00:00 18 июля. Однако из-за аварии этот срок был сорван. По данному факту будет проведена служебная проверка, заявил губернатор Михаил Ведерников. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:59 18.07.2021

А если бы вода не стала поступать, то так бы и сидели , молчали, наблюдали за реакцией. Хорошо, что эвакувцию не объявили из-за ЧС. Потренировались.

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