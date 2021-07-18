По факту задержки восстановления водоснабжения в Пскове проведут служебную проверку

В отношении ответственных лиц в администрации Пскова и руководства муниципального Горводоканала будет проведена служебная проверка по факту задержки восстановления водоснабжения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Кроме того глава региона поручил сделать перерасчёт для тех псковичей, которые платят за воду по нормативу.