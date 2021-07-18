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Происшествия

По факту задержки восстановления водоснабжения в Пскове проведут служебную проверку

18 июля 2021 года, 10:53

В отношении ответственных лиц в администрации Пскова и руководства муниципального Горводоканала будет проведена служебная проверка по факту задержки восстановления водоснабжения. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Кроме того глава региона поручил сделать перерасчёт для тех псковичей, которые платят за воду по нормативу.

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Напомним, псковский Горводоканал анонсировал полное прекращение водоснабжения Пскова в связи с масштабными ремонтными работами на сутки, с 00:00 17 июля по 00:00 18 июля. Однако в срок подача воды не была восстановлена: в процессе пробного запуска водоснабжения в Пскове в 02:35 произошла авария на магистральном водопроводе на улице Советской Армии.

«Есть большие вопросы к тому, как руководство компании подходит к планированию. Возможные аварии нужно учитывать в графике заранее», - заявил губернатор. По его словам, «многое можно было предусмотреть и, что самое главное, оперативно информировать людей по ситуации. Этого сделано не было».

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