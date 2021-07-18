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Политика / Выборы

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

18 июля 2021 года, 11:00

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

По 13 одномандатным избирательным округам выдвинулось 93 кандидата. В их числе - 1 самовыдвиженец, а также представители 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко», Политическая партия Социальной защиты, «Родина», «Партия роста».

По спискам 10 политических партий выдвинули 386 кандидатов. По состоянию на 17 июля облизбирком заверил списки 8 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко», Политическая партия Социальной защиты.

Пакет документов от политических партий «Родина», «Коммунистическая партия Коммунисты России» находятся на рассмотрении облизбиркома

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