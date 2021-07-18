Псковский Горводоканал: Водоснабжение восстанавливается

«В настоящее время система заполняется, водоснабжение восстанавливается. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и задержку», - заявили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», комментируя ситуацию с отключением воды в областном центре.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ водоснабжение Пскова будет отключено с 00:00 17 июля по 00:00 18 июля, но в обещанное время оно не было восстановлено. Затем сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено к 3:00-4:00 18 июля, однако этот прогноз также не оправался.
В пресс-службе предприятия пояснили, что «в процессе пробного запуска в 2:35 на улице Советской Армии произошла аварийная ситуация, которая потребовала срочной остановки и повторного запуска в 7:40. На устранение аварии были брошены все силы, работающие с момента остановки».
Также представители Горводоканала подчеркнули, что после завершения работ на сетях водоснабжения и водоотведения «возможны перебои в водоснабжении по причине завоздушивания системы на отдельных участках сетей». «Службы предприятия осуществляют контроль за режимом подачи воды и устраняют возникающие проблемы», - заверили коммунальщики.