Псковский Горводоканал: Водоснабжение восстанавливается

«В настоящее время система заполняется, водоснабжение восстанавливается. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и задержку», - заявили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», комментируя ситуацию с отключением воды в областном центре.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ водоснабжение Пскова будет отключено с 00:00 17 июля по 00:00 18 июля, но в обещанное время оно не было восстановлено. Затем сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено к 3:00-4:00 18 июля, однако этот прогноз также не оправался.