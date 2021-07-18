Водоснабжение в Пскове восстановится к 3-4 утра, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора МП «Горводоканал» Константина Болотина.

Комплекс восстановительно-аварийных работ завершён, но система продолжает заполняться.

«Планируемое время запуска водоснабжения с 3-00 до 4-00. Приносим свои извинения за задержку и просим отнестись с пониманием к возможным проблемам с напором и качественными характеристиками воды», – прокомментировал директор МП г. Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Все службы предприятия продолжают работу до момента полного восстановления водоснабжения.