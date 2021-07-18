Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Коммуналка

Водоснабжение в Пскове восстановится к 3-4 утра

18 июля 2021 года, 03:08

Водоснабжение в Пскове восстановится к 3-4 утра, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на директора МП  «Горводоканал» Константина Болотина.

Комплекс восстановительно-аварийных работ завершён, но система продолжает заполняться.

«Планируемое время запуска водоснабжения с 3-00 до 4-00. Приносим свои извинения за задержку и просим отнестись с пониманием к возможным проблемам с напором и качественными характеристиками воды», – прокомментировал директор МП г. Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Все службы предприятия продолжают работу до момента полного восстановления водоснабжения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский Горводоканал: Водоснабжение восстанавливается
Реконструированный парк Строителей в Пскове раскритиковал губернатор Михаил Ведерников
«Единая Россия» собирает предложения в народную программу
Председателем Псковской областной федерации бокса избран Артур Акавов
Новая партия вакцины придет в Псковскую область 18 июля
Молния стала причиной отключения воды в Пскове задолго до установленного срока
Фермеры Псковской области получат право торговать произведенными продуктами на своих участках
Губернатор Михаил Ведерников готов идти на второй срок
На реструктуризацию коммерческих кредитов Псковская область получит 9,2 млрд рублей

Комментарии

Авторизация
Наталья.
08:10 18.07.2021

На часах 8.12 воды по прежнему нет

Дмитрий
08:19 18.07.2021

На часах 8 часов 21 минута, воды нет. 18 июля.

День без воды

Общество
16 июля 14:54

День без воды

Как псковские бассейны, фитнес-клубы и рестораны будут работать в период отключения водоснабжения
Горло под угрозой

Общество
16 июля 13:09

Горло под угрозой
Может выйти боком

Общество / Здоровье
15 июля 10:36

Может выйти боком

Что может быть причиной болей в правом боку?