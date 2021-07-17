Реконструированный парк Строителей в Пскове раскритиковал губернатор Михаил Ведерников. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона проконтролировал темпы завершения работ реконструкции улицы Леона Поземского.

Осмотр он начал с парка Стоителей. В ходе прогулки сделал ряд замечаний. Среди них неровно и со сколами уложенная плитка, ненадежно установленные фонари уличного освещения и другие элементы благоустройства.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подтвердил, что претензий к подрядчику, действительно, много. «Список замечаний на четыре листа. Что-то устраняют, но очень медленно. Не спешат», — отметил он и добавил, что в числе наиболее крупных замечаний — качество асфальтобетонного покрытия на некоторых участках дорожного полотна.

После осмотра губернатор обсудил с участниками рабочего выезда комплекс претензионных мер, который может быть реализован в отношении подрядчика. Он поручил детально проанализировать исполнение контракта, а также определить работы, которые могут быть проведены в рамках гарантийных обязательств.

«Хватит разговаривать. Это не работа за такие деньги. Надо жестко начинать общаться в правовом поле», - заметил он..

Кроме того, осмотрев в рамках рабочего визита пешеходный мост через Пскову глава региона отметил, что его тоже необходимо привести в порядок.