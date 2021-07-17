Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

«Единая Россия» собирает предложения в народную программу

17 июля 2021 года, 17:22

«Единая Россия» собирает предложения в народную программу. Как сообщает пресс-служба партии для этого запущен интернет-портал и каждый житель России может внести свою инициативу.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, это позволит понять ожидания людей и расставить приоритеты.

-Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает, - отметил он.- Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам.

Оставить свое предложение на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за имеющиеся предложения. Второй способ – направить свои инициативы через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу - по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. Поступили предложения об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Председателем Псковской областной федерации бокса избран Артур Акавов
Новая партия вакцины придет в Псковскую область 18 июля
Молния стала причиной отключения воды в Пскове задолго до установленного срока
Фермеры Псковской области получат право торговать произведенными продуктами на своих участках
Губернатор Михаил Ведерников готов идти на второй срок
На реструктуризацию коммерческих кредитов Псковская область получит 9,2 млрд рублей
Ведерников: Если Россети не начнут нормально работать, то свои трудности они будут обсуждать с правоохранительными органами
В ряде управлений администрации Псковской области привито 85% сотрудников
Впервые с середины июня в Псковской области зафиксировано снижение темпов распространения коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Политика
18 июня 11:41

Юрий Сорокин: Россия и США открыты к совместному диалогу

Псковский политик прокомментировал встречу в Женеве
Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Политика
17 июня 15:08

Директор Института США и Канады о встрече Путина и Байдена: Я бы не сказал, что кто-то выиграл

Валерий Гарбузов рассказал, когда ждать результатов переговоров двух лидеров
Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Политика / Партии
26 мая 12:24

Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Руководитель ЦИК «Единой России» рассказал о ходе внутрипартийного предварительного голосования