«Единая Россия» собирает предложения в народную программу. Как сообщает пресс-служба партии для этого запущен интернет-портал и каждый житель России может внести свою инициативу.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, это позволит понять ожидания людей и расставить приоритеты.

-Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает, - отметил он.- Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам.

Оставить свое предложение на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за имеющиеся предложения. Второй способ – направить свои инициативы через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу - по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. Поступили предложения об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие.