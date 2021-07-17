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Общество / Здоровье

Новая партия вакцины придет в Псковскую область 18 июля

17 июля 2021 года, 16:08

Новая партия вакцины придет в Псковскую область 18 июля. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, ожидается получить 6 000 доз вакцины «Спутник».

Глава региона получил комитету по здравоохранению области распределить вакцину по районам с учетом листов ожидания. Кроме того, она поступил в пункты с высокой пропускной способности, которые открыты в Пскове и Великих Луках.

Губернатор напомнил, что на следующей неделе в Пскове откроется ещё один такой пункт – в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Иркутском переулке, 2.

Отметим, что за сутки в регионе ковидом заболели 128 человек. 

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