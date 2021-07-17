Молния стала причиной отключения воды в Пскове задолго до установленного срока. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он сообщил, что было много жалоб от жителей, что воду отключили не в полночь, как обещали, а в 23.00, а у кого-то и в 22.00.

-Причиной произошедшего стал форс-мажор, а не безалаберность Горводоканала, - сказал губернатор.

В районе 16.00 в насосную станцию попала молния. В пиковую нагрузку для некоторых домов не хватило давления. Ремонтные работы продолжались до 22.00, после водоснабжение восстановилось. Чтобы у всех было время подготовиться, плановые сроки отключения сдвинули с полуночи до 01.00 ночи.

- Водоснабжение планируется вернуть в 00.00, как и планировалось, - заверил губернатор.