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Экономика / Сельское хозяйство

Фермеры Псковской области получат право торговать произведенными продуктами на своих участках

17 июля 2021 года, 13:28

Фермеры Псковской области получат право торговать произведенными продуктами на своих участках. Как сообщает «Российская газета», до этого времени сделать это было нельзя, потому что, как правило, фермерские хозяйства находятся на землях сельхозназначения, где многое запрещено.

Фермеры Псковской области получат право торговать произведенными продуктами на своих участках
Жизнь фермерам облегчат
фото http://svet-mayakov.ru/

В Минсельхозе задумались о том, как эту ситуацию исправить. Было принято решение разработать соответствующий законопроект, который должен облегчить крестьянским (фермерским) хозяйствам сбыт произведенной ими сельхозпродукции. Фермерам разрешат продавать произведенные ими продукты на своих участках в нестационарных объектах.

По словам владельца фермы «Изборский страус» Евгения Прокофьева, такой законопроект давно был необходим. Сегодня фермерам сбывают свою продукцию все чаще через Интернет.

«Это хорошая инициатива. Если законопроект примут, люди смогут на законных основаниях торговать своей продукцией на своей земле и не бояться проверок и штрафов», - отметил Евгений Прокофьев.

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