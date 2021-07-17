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Политика / Власть

Губернатор Михаил Ведерников готов идти на второй срок

17 июля 2021 года, 12:08

Губернатор Михаил Ведерников готов идти на второй срок. Об этом он сообщил в еженедельном видеообращении к жителям региона.

Эту часть своего обращения он начал с шутки о том, что его переводят в Москву, но тут же признал, что это вымысел, потому что в регионе у него работы хватает и хочется сделать еще очень многое.

«По многим направлениям нам удалось добиться существенных результатов. Но работы ещё очень много. Буду продолжать делать всё необходимое до конца моего губернаторского срока, чтобы оправдать доверие жителей региона. А если люди поддержат, пойду и на второй», – сказал Михаил Ведерников.

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