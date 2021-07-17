Ведерников: Если Россети не начнут нормально работать, то свои трудности они будут обсуждать с правоохранительными органами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил компании Россети обращением в правоохранительные органы. Свое недовольство работой компании он высказал в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

-На этой неделе мы снова столкнулись с проблемой массовых отключений. Грозы 13 и 14 июля оставили без света почти 5 тыс. человек. Это, и не только это, стало темой совещания с участием руководства Северо-Западного отделения Россетей. Вопросов с начала года накопилось немало, – рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, компания не выполняет в полном объеме свое обещание модернизации энергосетевого комплекса, не использует алгоритмы, которые прорабатывались на учениях, плохо работает с населением.

В Великих Луках три недели целый ряд улиц оставался без электричества, и только в среду уличное освещение начали восстанавливать. Так работать нельзя, убежден глава региона.

- Если Россети не начнут нормально работать, то свои трудности они будут обсуждать с правоохранительными органами, - отметил он.